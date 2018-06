Geben sie ihrer Liebe noch eine zweite Chance? Im August 2016 trennte sich Tanja Tischewitsch (28) von ihrem Freund Thomas – und das nur sechs Monate nach der Geburt ihres gemeinsamen Söhnchens Ben. Seitdem brodelt immer wieder die Gerüchteküche, ob die Ex-DSDS-Kandidatin und ihr einstiger Herzmann wieder ein Paar sein könnten. Jetzt heizte Tanja die Spekulationen mit einem kurzen Clip selbst erneut an.

Am Donnerstagabend schlemmte Tanja in einem Restaurant Tapas – aber das nicht alleine. In ihrer Instagram-Story tauchte plötzlich auch Sohnemann Ben auf, der auf dem Schoß von Papa Thomas saß. Das Video des niedlichen Duos versah die Sängerin mit den Worten: "Meine Jungs". Ein Hinweis darauf, dass bei Tanja und Thomas wieder Schmetterlinge im Bauch fliegen oder sind die beiden einfach nur Freunde? Bereits nach dem Beziehungsende stellten die beiden klar: Für Ben soll trotz Trennung alles harmonisch ablaufen. Die kleine Familie fährt sogar mehrfach im Jahr gemeinsam in den Urlaub.

Die Liebesgerüchte um Tanja rissen in den vergangenen Wochen einfach nicht ab. Erst im Mai teilte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin einen verdächtigen Post auf ihrem Social-Media-Account. Als Promiflash die Brünette darauf ansprach, gab sie sich geheimnisvoll: "Ja, ich bin glücklich." Mehr ließ sich Tanja damals nicht entlocken.

Instagram / tennylove Screenshot aus Tanja Tischewitschs Instagram-Story

Tanja Tischewitsch / Facebook Tanja Tischewitsch, Thomas Radeck mit ihrem gemeinsamen Sohn Ben, Mai 2017

Instagram / tennylove Tanja Tischewitsch, TV-Sternchen

