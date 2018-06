Schon wieder Baby-News aus dem britischen Palast? Eine anonyme Quelle will wissen: Herzogin Kate (36) ist zum vierten Mal schwanger! Dabei brachte sie doch erst vor drei Monaten den kleinen Prinz Louis zur Welt. Doch mit Baby Nummer drei, Prinzessin Charlotte (3) und Prinz George (4) sei die königliche Familie um Prinz William (36) noch lange nicht vollständig. Die frischgebackenen Dreifacheltern seien sich schon lange einig: vier Kinder sollen es sein. Und alle Anzeichen stünden schon jetzt auf Schwangerschaft.

Das verriet der Insider Life & Style in einem exklusiven Interview: "Diejenigen, die Kate nahe stehen, sagen, sie erwarte Baby Nummer vier. Kate zeigt alle Anzeichen einer Schwangerschaft und sie und William haben immer gesagt, dass vier Kinder die Familie komplett machen." Der britische Prinz wolle sogar fünf kleine Mini-Mes haben, aber das komme seiner Ehefrau nicht in die Tüte.

Kate trage erneut weite Kleider, trinke keinen Alkohol und habe ein Verlangen nach Curry, was oft geschehe, wenn sie schwanger sei. Außerdem esse sie Lavendel-Küchlein, was gegen Übelkeit helfe. In ihren ersten drei Schwangerschaften litt die Herzogin unter diesem fiesen gesundheitlichen Problem, weshalb sie sogar die Einschulung ihres Ältesten verpasste. Denkt ihr auch, dass Kate wieder schwanger ist? Stimmt ab!

Splash News Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis und seine Schwester Prinzessin Charlotte

Richard Heathcote/Getty Images Prinz William und Herzogin Kate 2007

