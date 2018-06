Victoria Beckham (44) ist ein richtiger Familienmensch! Die Designerin veröffentlicht regelmäßig lustige Schnappschüsse von ihrer Rasselbande, auf denen die Kids das absolute Lieblingsmotiv der Vierfachmama zu sein scheinen. Auch ihr Mann David (43) taucht häufig in ihren Beiträgen auf. Ihre Eltern bekommen die Fans des Ex-Spice Girls aber eher selten zu Gesicht – und das macht dieses Bild so besonders: Victoria postete jetzt ein Partnerlook-Pic mit ihrer Mum Jackie!

Auf dem Foto, das die Britin auf ihrem Instagram-Profil teilte, posiert sie gemeinsam mit ihrer Mama. Dabei fällt ins Auge, dass Victoria und Jackie beinahe die gleichen Klamotten anhaben! Beide Ladys haben sich anlässlich einer Veranstaltung für schicke, schwarze Hosenanzüge und elegante Pumps entschieden. Die Garderobe unterscheidet sich nur in einem Punkt: Die Mutter der 44-Jährigen trägt eine weiße Bluse anstelle eines gänzlich schwarzen Looks wie ihre Tochter.

Das Event, für das sich die zwei so in Schale geworfen hatten, fand im Flagship-Store von Victorias Modelabel in London statt: Ihr Laden diente an diesem Abend als Galerie für alte, klassische Ölgemälde. Wem stand das Outfit eurer Meinung nach besser? Stimmt ab!

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihren Eltern Jackie und Anthony Adams und ihren Kindern

Pascal Le Segretain/Getty Images Victoria Beckham bei einer Veranstaltung in Paris, Januar 2018

Neilson Barnard/Getty Images Victoria Beckham bei einer Veranstaltung in New York, 2017

