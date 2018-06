Am 19. Mai gaben sich Herzogin Meghan (36) und Prinz Harry (33) das Jawort. Auch Meghans beste Freundin Jessica Mulroney war bei der königlichen Traumhochzeit dabei. In ihrem figurbetonten Kleid war die Stylistin ein Hingucker in der St George's Chapel und stahl der ehemaligen Suits-Darstellerin in ihrem Outfit fast die Show. Nun überrascht Jessica im Netz mit einer pfiffigen neuen Frisur.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Brünette einen aktuellen Schnappschuss. Sofort fällt ins Auge, dass ihre Mähne deutlich an Länge verloren hat. "Wandel ist gut", schrieb die Dreifach-Mama neben das Bild. Damit war das Umstyling aber noch nicht zu Ende. Ihre vierjährige Tochter durfte den Schminkpinsel schwingen und ihrer Mama ein wildes Make-up verpassen. "Sie macht echt Fortschritte", witzelte die Beauty. Bei ihren Followern kam das gut an, denn das Bild hat bereits mehr als 11.000 Herzen abgesahnt.

Auf der Royal Wedding machte Jessica auch Pippa Middleton (34) mit ihrer knackigen Kehrseite Konkurrenz. Die Kanadierin ist mit Ben Mulroney verheiratet, wohnt in Toronto und hat mit ihrem Ehemann noch die siebenjährigen Zwillinge Brian und John.

Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images Jessica Mulroney, Herzogin Kate und die Blumenkinder bei der royalen Hochzeit

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Jessica Mulroney auf dem Weg zur Royal Wedding

Anzeige

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de