Sie lässt den Kopf nicht hängen! Während Gatte Mats Hummels (29) wieder in Deutschland gelandet ist, hieß es für Cathy (30) gleich wieder: Back to Work. Die Business-Lady war jetzt kurz nach dem plötzlichen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft zu einem Event in Hamburg eingeladen. Anstatt abzusagen, zog sie den Termin selbstbewusst durch und posierte professionell für die wartende Fotografenschar – für ihre Fans hielt die 30-Jährige das Spektakel in ihrer Instagram-Story fest.

