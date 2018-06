Wer ersetzt Thomas Hayo in der Jury von Germany's next Topmodel? Es war die Hammer-Nachricht kurz nach der 13. Staffel der Castingshow. Nach acht Jahren an der Seite von Modelmama Heidi Klum (45) und Designer Michael Michalsky (51) räumt der Creative Director seinen Posten am Jurypult. Die diesjährige Kandidatin Klaudia Giez (21) hat im Promiflash-Interview auch schon eine Idee für Thomas' Nachfolger: "Also, ich könnte mir vielleicht den Freund von Heidi vorstellen. Vielleicht könnte man das ja irgendwie ein bisschen mit Musik verbinden. Ich meine, Heidi mag ja neue Sachen."

