Knallbuntes Outfit und blonde Mähne: Welche Sängerin versteckt sich wohl hinter diesem Foto? Zum Start ihrer "Céline Dion Live 2018"-Tour am 26. Juni war die "My Heart Will Go On"-Interpretin in Tokio zu Gast. Für ihren Auftritt warf sich die 50-Jährige ungewöhnlich extravagant in Schale. Mit ihrem blonden Pony und dem flippigen, farbenfrohen Kleid ist die Kanadierin beinahe nicht wiederzuerkennen.

"Heute Nacht geht es los", freute sie sich auf ihrem Instagram-Account. "Tokio, bist du bereit?" Für den Tour-Auftakt hatte sich Céline ungewohnt gestylt, denn ihr peppiges Outfit von Marken wie Hermès, Dior und Co. erinnert an die 80er Jahre. Im Laufe des Abends zog sich die Popsängerin noch einmal um und betrat schließlich im bunten Fransenkleid die Bühne.

Während sie von einigen Fans mit Komplimenten überhäuft wurde, schien sie bei anderen mit ihrem Style ganz und gar nicht punkten zu können. "Du siehst überhaupt nicht mehr aus wie die 'alte' Céline", bemerkte ein Follower. Außerdem bezog er sich mit den Worten "plastic fantastic" auf den Song "Barbie Girl" von Aqua und verglich die Musikerin so mit der Puppe.

Ethan Miller/Getty Images Céline Dion, Sängerin

AFP Contributor/GettyImages Céline Dion bei einem Auftritt im April 2014

WENN Céline Dion bei einer Pressekonferenz

