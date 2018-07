Es war der Super-Gau im Paradies! In der vierten Folge Bachelor in Paradise krachte es gewaltig – und zwar zwischen den Rosen-Brüdern Niklas Schröder (29), Sebastian Fobe (33) und Johannes Haller. Der Auslöser: Nik zog ein und nahm prompt Carina Spack mit auf ein Date. Das Problem: Auch sein Kumpel Sebi hatte bereits ein Auge auf die blonde Ex-Der Bachelor-Finalistin geworfen. Was im TV nach dem Ende der Bro-Bande aussah, war hinter den Kameras schnell geklärt – wie Niklas Promiflash jetzt verriet.

Sowohl Sebi als auch Johannes zeigten sich in der Episode extrem enttäuscht von der Date-Wahl des Influencers – lautstarke Diskussionen inklusive. Gehört Nik nun etwa nicht mehr zu den Rosen-Brüdern? Promiflash traf den 29-Jährigen jetzt bei Bachelor-Leonard Freiers (33) Hochzeit. Gut gelaunt und in Begleitung von niemand Geringerem als Sebi: Also alles wieder entspannt zwischen den Die Bachelorette-Überlebenden? Promiflash hakte nach: "Mit Sebi ist wieder alles gut. Wir sind Bros. Sebi und ich haben das alles vor Ort schon geklärt gehabt. Auch mit Johannes, das wurde halt nicht gebracht. Aber die können ja schneiden, wie sie möchten." Die drei seien Freunde und werden das auch immer bleiben. Da käme vor allem keine Frau dazwischen.

Sebastians Interesse an Carina flaute in der darauffolgenden Sendung im Übrigen spontan wieder ab. Er turtelte kurzzeitig mit Neuzugang Janika Jäcke (29) und ging mit Empfangschefin Annika Körner (32) auf ein Date.

MG RTL D Niklas Schröder und Johannes Haller bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / nik_schroeder Sebastian Fobe und Niklas Schröder bei "Die Bachelorette"

Michael Bauer / Instagram Michael Bauer, Sebastian Fobe, Niklas Schröder, Lukasz Wistuba und Johannes Haller

