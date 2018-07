Elena Miras hat ein Lieblingsteam bei dieser Fußball-WM! Die hochschwangere Love Island-Kandidatin pendelt aktuell zwischen Deutschland und der Schweiz hin und her – dabei verbringt die Freundin von Mike Heiter, der in Essen wohnt, die meiste Zeit bei ihren Eltern in ihrer Heimatstadt Zürich. Ihre Wurzeln liegen aber viel südlicher: in Spanien. Doch für welches dieser drei Länder schlägt nun ihr Fan-Herz? Elena fiebert bei der diesjährigen WM für Spanien mit!

Auf einem Schnappschuss, den die Mama in spe auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, bekannte sie Farbe für ihr Lieblingsteam: Ihre mittlerweile riesige Babykugel steckt in einem weinroten Spanientrikot! Zu dem Pic schrieb Elena: "Mein Herz schlägt für ein Land und das ist Spanien!" Insofern hat die Beauty bei der diesjährigen Fußball-WM auch allen Grund zum Jubeln – das südeuropäische Land hat die Vorrunde erfolgreich überstanden.

Elena wird dann wohl das nächste Mal am kommenden Sonntag mit ihrer Mannschaft mitfiebern: Spanien wird in der ersten Runde der K.-o.-Phase gegen den diesjährigen Gastgeber Russland antreten. Sollten alle Stricke reißen, kann Elena der Schweiz die Daumen drücken – denn auch die Eidgenossen sind eine Runde weiter. Nur für Deutschland ist das Turnier nach der 0:2-Niederlage gegen Südkorea beendet.

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihr Freund Mike Heiter, Juni 2018

Anzeige

Instagram / elena_miras Reality-TV-Star Elena Miras, Juni 2018

Anzeige

Instagram / elena_miras Reality-TV-Star Elena Miras, Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de