Immer noch total verliebt: Seit zwei Jahren sind die Ex-Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Stefanie Giesinger (21) und der britische YouTuber Marcus Butler (26) ein Paar. Nachdem sie sich 2016 auf der Amfar-Gala in Cannes kennengelernt hatten, sollen sie recht schnell ein Paar geworden sein. Auch heute wirken die beiden noch so verliebt wie zu Beginn ihrer Beziehung. Zu ihrem zweijährigen Jubiläum postete der Brite nun ein Pärchen-Foto von sich und seiner Traumfrau und richtete süße Worte an seine Liebste.

"Zwei Jahre voller Liebe und Freude", betitelte der 26-Jährige das Bild auf Instagram. Darauf sind die beiden zu sehen, wie sie nebeneinander stehen, sich in die Augen blicken und verliebt anlächeln. Auch die Fans scheinen sich mit den glücklichen Turteltauben zu freuen. "Schon zwei Jahre? Herzlichen Glückwunsch!", schrieb eine Abonnentin des Vloggers unter das Foto und bekam sofort die Zustimmung einer anderen Followerin: "Es fühlt sich so an, als hättet ihr erst gestern angefangen, euch zu daten. Wow!"

Zu ihrem ersten Jahrestag hatten sich Steffi und Marcus ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Gemeinsam ließen sie sich ein Planeten-Tattoo stechen, das sinnbildlich für ihre galaktisch große Liebe stehen sollte. Ob das Paar den nächsten Meilenstein seiner Beziehung auch mit einer so süßen Geste feiern wird?

