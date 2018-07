Wird der Bachelor in Paradise-Beef etwa mit Fäusten ausgetragen? In der Kuppelshow gerieten Paul Janke (36) und Sebastian Fobe (33) zuletzt heftig aneinander: Die Bachelor-Legende störte sich daran, dass der Bachelorette-Kandidat gleich mit mehreren Singleladys angebandelt hatte. Ihr TV-Mitstreiter Niklas Schröder (29) wünscht sich im Promiflash-Interview, dass die beiden Männer ihren Streit in den Boxring verlagern: "Also zwei Runden schafft Paul vielleicht maximal. Wenn er sich die Haare nach hinten mit einem Zopf bindet. Aber Sebi würde ihn natürlich platt machen, klar", ergreift er Partei für seinen Buddy Sebastian.

MG RTL D / Arya Shirazi; MG RTL / Arya Shirazi; MG RTL / Arya Shirazi Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de