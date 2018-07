Bei Pia Riegel (22) purzeln seit Kurzem ordentlich die Pfunde – doch gerade deshalb musste das Model viel Kritik einstecken. Der Auslöser war ein angebliches Magerfoto, unter dem die Follower ihrer Enttäuschung freien Lauf ließen. Während die Fans Pia in der Castingshow noch für ihre Kurven gefeiert hatten, finden einige die Münchnerin mittlerweile viel zu dünn. Wie jetzt allerdings Ex-Germany's next Topmodel-Mitstreiterin Abigail im Promiflash-Interview verriet, habe die 22-Jährige bereits während der Dreharbeiten abgenommen. Pia sei laut eigener Aussage vor Showbeginn nicht bei ihrem Normalgewicht gewesen: "Ich glaube, das ist nichts Verwerfliches, dass man natürlich einfach wieder zu der Figur zurück möchte, mit der man sich am wohlsten fühlt." Sally (18) war im Interview hingegen beeindruckt davon, wie Pia mit den negativen Kommentaren umgeht.

AEDT/WENN.com; Hannes Magerstaedt / Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de