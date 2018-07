Es war ihr ganz großer Tag: Am Samstag gaben sich Kaley Cuoco (32) und Karl Cook das Jawort! Mit einem riesigen Aufgebot an Gästen feierten der The Big Bang Theory-Star und der Profi-Reiter bis tief in die Nacht auf einer Ranch in San Diego. Die überglückliche Braut teilte bereits einige Einblicke in ihre Traumhochzeit mit ihren Fans. Jetzt wurde ein weiteres Detail bekannt: Kaley musste bei ihrem Ehe­ge­lüb­de weinen!

Während Karl bei seinem Liebesschwur auf jede Menge Humor setzte, der bei seiner Herzdame für einen Kicheranfall sorgte, wurde Kaley von ihren Emotionen mitgerissen, wie ein Instagram-Clip der Trauung zeigt. Die Blondine gestand vor dem Altar, dass sie zuerst gar nicht gewusst habe, was sie über ihren Mr. Right sagen sollte. "Ich habe nicht wirklich verstanden, wieso. Der Grund ist, dass es wirklich nicht genug Worte gibt, die beschreiben könnten, was ich wirklich, wahrhaftig für dich fühle", meinte die sichtlich gerührte Hollywood-Beauty.

Unter die Partymeute, die mit den frischgebackenen Eheleuten die Nacht zum Tag machte, hatten sich auch Kaleys "The Big Bang Theory"-Kollegen gemischt. Ihr Serien-Ehemann und Ex-Freund im wahren Leben, Johnny Galecki (43), feierte mit Kaley und Karl und gratulierte ihnen zusätzlich via Social Media. "Ich liebe euch beide so sehr. Die Hochzeit hat mich wirklich bewegt", kommentierte er einen Schnappschuss des Trios.

Instagram / jamiemakeup Karl Cook und Kaley Cuoco bei ihrer Hochzeit

Instagram / normancook Kaley Cuoco und Karl Cook bei ihrer Hochzeit

Instagram / sanctionedjohnnygalecki Kaley Cuoco, Johnny Galecki und Karl Cook auf Kaley und Karls Hochzeit 2018

