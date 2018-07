Riverdale-Star Camila Mendes (24) hat eine neue Liebe! In der erfolgreichen Teenieshow spielt die Brasilianerin die superreiche Veronica Lodge. In der Serie führt sie eine heiße Beziehung mit KJ Apas (21) Charakter Archie Andrews. Im Gegensatz zu Lili Reinhart (21) und Cole Sprouse (25) bändeln die zwei aber im echten Leben nicht miteinander an. Das tut die Beauty lieber mit ihrem neuem Schatz, den sie bisher versteckt hielt: Nun tauchten die ersten Pärchenpics von Camila und ihrem neuen Freund auf!

Victor Houston heißt ihr Partner, der selbst keine Berühmtheit zu sein scheint. Er selbst machte ihre Beziehung nun auf seinem Instagram-Account öffentlich: Camilas Freund verlinkte die "Riverdale"-Darstellerin auf niedlichen Couple-Fotos. Die beiden Turteltäubchen wirken auf den Bildern superhappy und ganz vertraut miteinander. Ihre Fans freuen sich total für die hübsche Schauspielerin: "Wow, ihr seid wirklich süß zusammen, Glückwunsch Cami","Ihr gebt ein richtig tolles Pärchen ab, hoffentlich bleibt ihr lange glücklich", lauten nur einige der begeisterten Kommentare der User unter den Schnappschüssen.

Wie lange die zwei schon ein Paar sind, ist bisher nicht bekannt. Aber auch Cami postete bereits im vergangenen Monat ein Bild, auf dem sich ihr neuer Freund versteckt. Demnach scheinen die beiden seit mindestens vier Wochen zusammen zu sein. Was haltet ihr von Victor? Stimmt ab!

Instagram / victorhouston Victor Houston und "Riverdale"-Star Camila Mendes, Juni 2018

Christopher Polk/Getty Images for MTV Camila Mendes bei den MTV Movie & TV Awards 2018

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Camila Mendes bei einer Veranstaltung in Los Angeles, Juni 2018

