In wenigen Tagen startet die dritte Staffel Das Sommerhaus der Stars! Acht Paare werden in Portugal um den Titel "Coolstes Promipaar 2018" kämpfen. Einfach wird der Kampf aber sicherlich nicht – schließlich warten zahlreiche Challenges auf Julian Evangelos, Stephanie Schmitz, Jens Büchner (48), Daniela Karabas (40) und Co.. Schon das erste Spiel in der Auftaktfolge am kommenden Montag wird die diesjährigen Kandidaten vor eine saftige Herausforderung stellen: Welches Paar am Ende wohl die Nerven verliert und als Erstes in den Show-Abgrund schlittert?

Die erste Challenge, der sich die verliebten Duos stellen müssen, trägt den Namen "Weintreten", bei der sie in Teamarbeit Trauben zertreten und so mehr Saft als ihre Mitstreiter gewinnen müssen. Den ersten Bildern nach zu urteilen läuft das aber nicht bei allen Paaren reibungslos: Während Julian und Stephie offensichtlich keine Scheu davor haben, auch mal ordentlich Hand anzulegen, scheint es es bei Bert Wollersheim (67) und seiner Bobby nicht ganz so rund zu laufen: Sie klammern sich eher verzweifelt aneinander, als im Einklang die süßen Früchtchen zu zertreten. Bei Ex-Bauer sucht Frau-Kandidat hingegen scheint nicht das enge Fass das Problem zu sein, als viel mehr die schwindelerregende Höhe, der sich die Männer stellen müssen, um die Träublein zu pflücken.

Patricia Blanco (47) und ihr Liebster Nico Gollnick wirken auf den Schnappschüssen der Pilotfolge zugegebenermaßen sogar ziemlich ratlos. Ob sie es trotzdem schaffen werden, sich eine driftige Taktik zu überlegen, um so ihre Konkurrenten auszustechen, was meint ihr?

MG RTL D / Max Kohr Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker in "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

MG RTL D / Max Kohr Bauer Uwe beim ersten "Das Sommerhaus der Stars"-Spiel

Anzeige

MG RTL D / Max Kohr Nico Gollnick und Patricia Blanco bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de