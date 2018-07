Kim Kardashian (37) hat mit über 113 Millionen Followern wohl einen der erfolgreichsten Instagram-Accounts überhaupt. Doch die Konkurrenz – vor allem innerhalb der eigenen Familie – schläft nicht! Kims kleine Schwester Kylie Jenner (20) beispielsweise hat mit 110 Millionen Abonnenten mittlerweile eine fast genauso große Community wie der kurvige Selbstvermarktungsprofi. Wird die Selfie-Queen, die seit 2014 mit dem Rapper Kanye West (41) verheiratet ist, etwa allmählich von ihrem Thron gestürzt?

Schenkt man dem amerikanischen Time-Magazin Glauben, dann befindet sich der Realitystar hinsichtlich der Influencer-Karriere tatsächlich auf dem absteigenden Ast. In der diesjährigen Liste der 25 einflussreichsten Menschen im Internet, in der die Personen allerdings nicht nach einer bestimmten Rangfolge sortiert sind, ist die rassige Brünette nämlich gar nicht mehr vertreten! Das sah im vergangenen Jahr noch anders aus, denn da gehörte sie sehr wohl zu der erlesenen Auswahl. Aber dass ihr Einfluss schwindet, zeichnete sich schon damals ab. Nach einem Raubüberfall im Oktober 2016 beschloss die Amerikanerin mit armenischen Wurzeln, ihre Präsenz bei Instagram, Twitter und Co. zu beschränken. Die Verbrecher gaben nämlich zu, dass sie die Tat mithilfe der Social-Media-Posts des US-Stars vorbereiteten!

Außerdem bitter für Kim: Ihr Gatte Kanye und ihre jüngere Schwester Kylie sind beide in der aktuellen Time-Liste vertreten. Ob das für Spannungen im Kardashian-Jenner-Clan sorgt? Dass Kylie sich auf der Überholspur befindet, dürfte Kim mit Sicherheit in ihrer Influencer-Ehre kränken.

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei den MTV Video Music Awards

Pascal Le Segretain/Getty Images Kylie Jenner auf der Pariser Fashion Week 2018

Dimitrios Kambouris / Getty Images Kim Kardashian beim CFDA Fashion Award 2018 in New York City

