Miriam und Felix Neureuther (34) sind totale Familienmenschen. Vor allem die 28-jährige Mama hat bisher sehr akribisch darauf geachtet, das Gesicht ihrer fast neun Monate alten Tochter nicht öffentlich zu zeigen. Trotzdem lässt sie ihre Fans sehr häufig an süßen Schnappschüssen teilhaben. Erst kürzlich postete die Biathletin und Ski-Langläuferin wieder ein Foto mit der kleinen Matilda, das so einige Fan-Herzen zum Schmelzen gebracht haben dürfte.

Seit ihrer Geburt im Oktober 2017 hat Matilda schon viele Orte gesehen. Sei es im Sommerurlaub in Spanien oder im Winterurlaub – der Nachwuchs ist immer und überall dabei. "Lunchtime" (zu Deutsch: Zeit fürs Mittagessen), betitelte die stolze Mama ihr aktuelles Foto, das sie in ihrer Instagram-Story veröffentlicht hat. Auf Miriams Schoß sitzt ihr Töchterchen, das sich genüsslich ein Stück Brot in den Mund schiebt. Die Bayerin lächelt dabei glücklich in die Kamera.

Neulich bewiesen die Neureuthers ebenfalls die Liebe zu ihrer Familie. Auf Instagram postete Papa Felix vor etwa einer Woche ein Familienfoto, auf dem drei Generationen zu sehen waren. Neben Matilda und seiner Liebsten Miriam war auch seine Mutter Rosi Mittermaier mit dabei.

Instagram / miriamneureuther Miriam Neureuther und ihre Tochter Matilda auf dem Heimweg aus Spanien 2018

Instagram / felix_neureuther Felix und Miriam Neureuther

Instagram / felix_neureuther Rosi Mittermaier mit Felix, Miriam und Mathilda Neureuther

