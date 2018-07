Vergangenen Sonntag erlebten Leonard Freier (33) und seine Familie einen absoluten Albtraum! Der einstige Bachelor und seine Eltern waren gerade mit dem Auto in Berlin unterwegs, als es an einer Kreuzung mit einer Geschwindigkeit von knapp 50 Stundenkilometern zu einem heftigen Zusammenstoß kam. Für das Trio ging es sofort ins Krankenhaus, wo sich Mama Claudia sogar einer OP unterziehen musste. Promiflash traf den 33-Jährigen bei der Marcel Ostertag-Show im Rahmen der Berliner Fashion Week und sprach mit ihm über den Unfall: "Ich war völlig panisch und habe meine Mutter gegriffen. Sie schrie vor Schmerzen und ich rannte mit ihr auf die Straße – völlig wirr! Ich wusste nicht, wohin und schrie: 'Hilfe'", erinnerte sich der Unternehmer an die Minuten nach dem Aufprall.

WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de