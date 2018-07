Am GZSZ-Set geht es in Sachen Liebe ziemlich heiß her. Ob wilde Knutschereien, spontane Schäferstündchen oder innige Liebesbekundungen – die Figuren gehen regelmäßig auf Tuchfühlung. Oberstes Gebot dabei ist laut Wolfgang Bahro (57) ein stets frischer Atem. Aber das ist offenbar nicht bei all seinen Kollegen angekommen. Jörn Schlönvoigt (31) gibt nämlich ganz offen zu: Er hatte schon einmal eine Knoblauch-Fahne während einer Kussszene.

In einem kurzen RTL-Quiz stehen Wolfgang und Jörn Rede und Antwort zu den "dunklen" Geheimnissen ihres GZSZ-Alltags. Und auf die Frage, ob sie schon einmal mit einer Knoblauch-Fahne zu einer Kussszene erschienen sind, hebt der frischgebackene Papa ganz schuldbewusst das "Ja"-Schild in die Höhe und erntet dafür einen entsetzten Blick von seinem Kollegen. "Ich war beim Griechen und habe richtig Zaziki gegessen und am nächsten Tag dachte ich: 'Nein, ich habe heute eine Kussszene'", erzählte der 31-Jährige. Man habe den Fauxpas aber mit Humor aufgenommen.

Welche seiner Kolleginnen in den Genuss seines strengen Mundgeruchs kam, verriet Jörn allerdings nicht. Schließlich kommen da mehrere Damen infrage. Privat küsst der Serienstar aber nur noch eine Frau – und zwar seine Verlobte Hanna Weig. Die beiden werden in knapp vier Wochen heiraten und fiebern ihrer Hochzeit schon ganz aufgeregt entgegen.

Gute Zeiten schlechte Zeiten, RTL Chryssanthi Kavazi & Jörn Schlönvoigt küssen sich bei GZSZ

RTL / Sebastian Geyer Wolfgang Bahro (Jo Gerner)

H&M Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig

