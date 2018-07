War Malia wieder einmal in Partylaune und hat es übertrieben? Die älteste Tochter von Ex-Präsident Barack Obama (56) und seiner Frau Michelle (54) ist dafür bekannt, es ordentlich krachen zu lassen. Auch am vergangenen Wochenende soll die Jugendliche richtig Gas gegeben und ihre Semesterferien in vollen Zügen genossen haben. In einem angesagten Restaurant feierte sie am Samstag ihren 20. Geburtstag vor.

In Montauk im US-Bundesstaat New York begoss Malia mit Freunden ihren Ehrentag – und das schon fünf Tage vor dem eigentlichen Termin. Auf der Feier schaute die noch 19-Jährige wohl zu tief ins Glas und paffte Zigaretten, wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtete: "Irgendwann stand sie nur noch in einem Bikini da. Sie war in keinem guten Zustand." Besonders bedenklich wäre dabei: In den USA ist Alkohol erst ab 21 Jahren erlaubt.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Malia, die seit August 2017 an der Harvard University in Cambridge studiert, die Puppen tanzen lässt. Regelmäßig landen Fotos und Videos ihrer Party-Eskapaden im Netz.

Christopher Peterson/Splash News Malia Obama in New York City

Brendan Smialowski/ Getty Images Barack Obama bei einem Event

Frank Sullivan / Splash News Malia Obama in New York

