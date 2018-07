Von wegen alles Fake! Gigi Hadid (23) macht den Vorwürfen ein Ende! Das Model und Ex-One Direction-Hottie Zayn Malik (25) geraten in den vergangenen Monaten vor allem durch ihre On-Off-Liebe in die Schlagzeilen. Zurzeit sind sie wieder total verknallt. Einigen Fans ging diese Liebes-Reunion aber wohl etwas zu schnell: Sie vermuten dahinter einen PR-Gag! Gegen diese Gerüchte setzt Gigi sich aber jetzt zur Wehr: Sie verteidigt ihre Beziehung mit einem süßen Social-Media-Post!

Eine Sache hat Gigis Follower besonders stutzig gemacht: Zayn folgt ihr nicht mehr in den sozialen Medien! Für die Laufstegschönheit ist das allerdings noch lange kein Grund, an ihrer Romanze zu zweifeln: "Er muss mir nicht folgen – meine Augen sind auf seiner Brust tätowiert", schrieb sie bei Instagram und erinnerte damit alle Hater noch einmal an Zayns Liebes-Tattoo. "Ihr könnt es Promo nennen, aber ich poste einfach über meinen Freund, wie jeder andere", stellte sie zum Schluss noch einmal klar.

Gerüchte über ein Beziehungs-Comeback der beiden Turteltauben kamen nach ihrem öffentlichen Liebes-Aus schnell auf. Erst vor wenigen Tagen hatte Gigi ihr Liebesglück dann im Netz tatsächlich bestätigt.

gigihadid/Instagram Gigi Hadid und Zayn Malik, Juni 2018

Larry Busacca / Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid bei der Met Gala 2016

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

