Weniger ist mehr? Nicht mit Kaia Gerber! Mit gerade einmal 16 Jahren zählt die Tochter von Cindy Crawford (52) schon zu den gefragtesten Models der Welt. Im vergangenen Jahr feierte sie in New York ihr Fashion Week-Debüt – kein Wunder also, dass sie nun auch die Hauptstadt der Mode und der Liebe mit einem außergewöhnlichen Look rockt: In Paris zog Kaia mit Mega-Volumen auf ihrem hübschen Kopf alle Blicke auf sich!

Mit einer enormen Perücke, einem pompösen Federkleid und zartem Nude-Make-up schwebte sie am Mittwoch auf der Paris Fashion Week über den Laufsteg der Haute-Couture-Show von Valentino (86). Kaia teilte einen Schnappschuss ihres Walks auf Instagram und bedankte sich bei den Designern. "Worte können nicht beschreiben, wie viel dieser Moment mir bedeutet. Ihr seid Visionäre und dass ich eure Kunst tragen kann, ist eine wahre Ehre", schrieb die 16-Jährige.

Nicht nur die guten Connections ihrer Mutter verschafften Kaia einen Platz im Fashionbusiness, die brünette Nachwuchs-Beauty bringt jede Menge Talent mit. Erst kürzlich verriet sie, dass sie die Karriere ihrer Mutter zwar immer beobachtet hat, jedoch nie mit ihr für Laufstege trainiert hat. "Sie hat mir nie Catwalk-Stunden gegeben. Ich habe ihre Arbeit definitiv verfolgt, aber zu Hause laufen wir nicht die Gänge rauf und runter", sagte die gebürtige Kalifornierin dem Magazin Elle.

Frank Sullivan/Splash News Kaia Gerber und ihre Mutter Cindy Crawford in New York City

Anzeige

SplashNews.com Kaia Gerber auf der Paris Fashion Week 2018

Anzeige

Splash News Kaia Gerber bei der New York Fashion Week 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de