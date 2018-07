Die Natur wartet auf Abkühlung! Jeden Sommer zieht es Queen Elizabeth II. (92) und Prinz Philip (97) von ihrem Wohnsitz vom Buckinham Palace in London zu ihrem schottischen Landsitz Balmoral Castle in Aberdeenshire. Das Anwesen ist einer der Lieblingsorte der britischen Monarchin, wie ihre Enkelin Prinzessin Eugenie (28) in einer Dokumentation einmal verriet. Auch Philip kann dort seinem favorisierten Sommerhobby nachgehen – allerdings nicht immer: Denn wegen einer aktuellen Waldbrandwarnung durfte sich der 97-Jährige jetzt nicht an den Grill stellen!

Seit Juni herrscht in Großbritannien eine Hitzewelle, Temperaturen von 33 Grad waren keine Seltenheit und Regen ist kaum in Sicht. Auf der offiziellen Facebook-Seite von Balmoral Castle & Estate gab es vor Kurzem eine Warnung an die Besucher des Geländes: "Wir haben zurzeit ein extrem hohes Feuerrisiko. Bitte auf dem Anwesen nicht grillen oder Lagerfeuer anzünden. Wir bitten um eine verantwortungsbewusste Entsorgung von Zigaretten."

Da wird sich Philip wohl oder übel einen anderen Zeitvertreib suchen müssen. In der Sendung BBC One's Countryfile erzählte Haushälterin Sheena Stuart, dass man das Ehepaar oft gemeinsam beim Barbecue antreffen könne. "Der Duke kocht, die Queen deckt den Tisch. Es gibt kein Personal, das sie bedient", beschrieb sie die klare Rollenverteilung zwischen den beiden.

David Cheskin/AFP/Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Philip, Sophie, Countess of Wessex und Prinz Andrew im Balmoral Castle

Anzeige

Hatherly Richard - Pool/Getty Images Prinz Philip bei The Great Aussie BBQ in Australien

Anzeige

Getty/ Chris Jackson / Staff Die Queen und Prinz Philip

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de