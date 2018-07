Bald kommt Bibi Heinickes (25) Baby! Gemeinsam mit ihrem Schatz Julian Claßen (25) erwartet die YouTuberin ihr allererstes Kind. Anfang Oktober soll ihr kleiner junge das Licht der Welt erblicken. Die werdende Mami befindet sich aktuell im dritten Trimester der Schwangerschaft – das sieht man ihrer mittlerweile ziemlich großen Kugel auch an. Und der Papa in spe kann sich daran gar nicht sattsehen: Julian vergöttert Bibis Babybauch!

Das verriet er jetzt in seiner Instagram-Story! In einem Clip zeigte Julian seine hochschwangere Freundin, die neben ihm herläuft. Dazu schrieb er ganz hingerissen: "Oh man, wie ich diesen Bauch liebe!" – ob er Bibis Babykugel in drei Monaten vermissen wird? Ein bisschen Zeit hat er danach noch: Normalerweise dauert es nach der Geburt ein paar Wochen, bis man von der Ausdehnung nichts mehr sieht. Und auch der Nachwuchs wird den werdenden Daddy sicherlich über die verschwundene Wölbung hinwegtrösten.

Auch die werdende Mami stellte kürzlich fest, wie groß ihre Schwangerkugel schon geworden ist. Aber sie fand etwas weniger liebevolle Worte dafür: "Wie monströs mein Bauch aussieht!" Könnt ihr Julians Liebeserklärung an Bibis Babybauch nachvollziehen? Stimmt ab!

Instagram / julienco_ Bibi Heinickes Babybauch, Juli 2018

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTube-Stars

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de