Wieder ist sein großer Traum geplatzt! Nach dem enttäuschenden 1:2 gegen Uruguay bei der Fußball-WM musste das Team von Cristiano Ronaldo (33) seine Koffer packen. Trotz einer starken Leistung seines Superstars kam Portugal nicht über das Achtelfinale hinaus, was den Flügelstürmer selbst am meisten ärgerte: Kurz vor Schluss ließ er seine Wut sogar noch am Schiedsrichter aus. Jetzt hat sich der Kicker bei einem romantischen Bootsausflug mit seiner Liebsten abgelenkt.

Georgina Rodriguez (23) brachte den Spieler von Real Madrid mit Sicherheit auf andere Gedanken. Zusammen schipperten sie mit einem Boot aufs Meer, wo sie wild herumturtelten. Dabei entstand auch der Schnappschuss, den die vermeintliche Verlobte des Fußballprofis auf Instagram stellte: Auf der Aufnahme lehnt das Paar am Rand des Schlauchboots und beißt gemeinsam mit geschlossenen Augen auf eine kleine Köstlichkeit, die die Beauty in der Hand hält. Eine heiße Situation, die den gefrusteten Cristiano vermutlich für wenige Augenblicke die WM-Pleite vergessen ließ.

Ganz alleine waren die beiden Turteltauben bei ihrer Spritztour auf See allerdings nicht. Auch der älteste Sohn des 33-Jährigen war mit an Bord. Cristiano Ronaldo Jr. (8) schien sich sichtlich über die gemeinsame Zeit mit seinem Vater zu freuen. Schließlich hatte der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft dessen Geburtstag bereits wegen der WM verpasst.

Alex Livesey/Getty Images Cristiano Ronaldo beim WM-Spiel Portugal gegen Uruguay in Sotschi

Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez

Anzeige

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr und Georgina Rodriguez auf einem Boot

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de