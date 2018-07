Wie die Mutter, so die Tochter! Schauspielerin Katie Holmes (39) besuchte die diesjährige Pariser Fashion Week – und dabei war sie in süßer Begleitung. Gemeinsam mit Töchterchen Suri (12) sah sie sich die glamouröse Laufsteg-Show der Luxusmarke Dior an. Für diesen Anlass hatten die Mädels ganz besondere Outfits gewählt: Katie und Suri erschienen bei dem Mode-Event in der französischen Hauptstadt in floralen Mustern!

Die stolze Mama postete die Garderobe auch gleich auf ihrem Instagram-Account: Katie und Suri passen in ihren luftigen Sommer-Styles einfach super zusammen! Wohl um dem Gastgeber der Veranstaltung Ehre zu erwiesen, hatte sich die 39-Jährige für ein helles Blümchenkleid von Dior entschieden. Ihr Mini-Me trug eine florale Blusen-Rock-Kombi der Marke Bonpont. Mit ihrem blumigen Look legten Mutter und Tochter einen tollen Auftritt hin!

Neben Komplimenten für ihre Outfits regnete es in den Kommentaren unter Katies Beitrag vor allem überraschte Ausrufe: "Suri ist ja riesig! Wann ist das denn passiert?","Wahnsinn, deine Tochter ist schon richtig groß geworden!" Die 12-Jährige ist definitiv kein kleines Kind mehr! Wie gefallen euch die Klamotten des Mutter-Tochter-Gespanns? Stimmt ab!

Splash News Katie Holmes und ihre Tochter Suri in Paris, 2018

Theo Wargo / Getty Images Schauspielerin Katie Holmes und Suri Cruise

Splash News Suri Cruise in Paris, Juli 2018

