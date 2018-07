Sie versteckt ihren Babybauch weiterhin gekonnt! Erst Anfang Juni verkündeten Pippa Middleton (34) und ihr Schatz James Matthews (42): Sie werden zum ersten Mal Eltern! Strahlend schön und mit sichtbarem Bald-Mama-Glow präsentierte sich die kleine Schwester von Herzogin Kate (36) seither der Öffentlichkeit. Passend zu den zuckersüßen Nachwuchs-News zeigte sich Pippa bei der Taufe ihres jüngsten Neffen Prinz Louis am Montag in einem dezenten Babyblau. Rank und schlank wie eh und je stolzierte die stolze Tante in die Kapelle des St. James Palastes. Von einer Wölbung nach wie vor keine Spur!

Am Montagnachmittag um 16:00 Uhr wurde der elf Wochen alte Spross von Prinz William und seiner Kate getauft. Zu den hochkarätigen Taufgästen gehörten selbstverständlich auch Tante Pippa und ihr Ehemann. Bestens gelaunt und adrett gekleidet erschienen die beiden Bald-Eltern zur feierlichen Namensweihe. Die Körpermitte der 34-Jährigen wies allerdings nach wie vor keine Auffälligkeiten auf. In ihrem zugeknöpften Kragenkleid betörte die Brünette nach wie vor mit ihrer gewohnt gertenschlanken Linie.

Während sie sich in ein pastellfarbenes Blau hüllte, verzauberte die Mama des Mini-Prinzen in einem cremeweißen Kleid von Alexander McQueen. Die Herzogin ist zwar offiziell noch bis Oktober in Mutterschutz, schmiss sich für die Taufe ihres kleinen Rackers aber ordentlich in Schale. Louis' Uroma Queen Elizabeth II. (92) blieb der royalen Festlichkeit hingegen fern.

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images James Matthews und Pippa Middleton auf Prinz Louis' Taufe

Anzeige

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate an Prinz Louis' Taufe

Anzeige

Kirsty Wigglesworth/AFP/Getty Images Queen Elizabeth II. in der Westminster Abbey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de