Sie hat mit ihren jungen Jahren bereits ihren eigenen Kopf und ihren eigenen Style. Prinzessin Charlotte (3) liebt Mode und eifert dabei ihrer Mama Herzogin Kate (36) nach. Häufig sieht man beide in farblich aufeinander abgestimmten Looks. Bei der Taufe von Brüderchen Prinz Louis am Montag bewies Charlotte erneut ihre Fashionista-Fähigkeiten. Mit einem tollen Outfit zog sie die Aufmerksamkeit voll auf sich.

In einem blau gemusterten Kleidchen stellte sich die Dreijährige selbstbewusst den Medien. Die Haare mit ordentlichem Mittelscheitel und einem Haarreif passend zum Outfit frisiert. Laut People winkte sie routiniert in die Kameras und gab dem Erzbischof brav die Hand. Dafür gab es von Papa Prinz William (36) ein "gut gemacht!" Deutlich medienscheuer als seine kleine Schwester zeigte sich Prinz George (4). Mit weißem Hemd und dunkler Hose wirkte er schüchtern, erfüllte allerdings auch die seine adligen Pflichten.

Trotz ihres jungen Alters haben die Mini-Royals bereits einen straffen Terminkalender und einen vollgepackten Sommer hinter sich. Im Juni zeigten sich die beiden zusammen mit ihrer Familie bei "Trooping the Colour". Einen Tag später feuerten sie ihren Papa William bei einem Polospiel an. Bereits im Mai stahlen sie mit ihrem Auftritt auf Herzogin Meghans und Prinz Harrys Hochzeit allen die Show.

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte bei der Taufe von Prinz Louis in London

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte an ihrem ersten Kindergartentag in London

Splash News Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

