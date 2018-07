Der jüngste Spross im Hause Windsor ist endlich getauft und durfte sich über gleich sechs Taufpaten freuen. Der britische Prinz Louis wurde von den Freunden seines Vaters William (36), Nicholas van Cutsem und Harry Aubrey-Fletcher, Lady Laura Meade, Hannah Carter und Mama Kates (36) Cousine Lucy Middleton dem Schoß der Kirche übergeben. Der Name des Unternehmers Guy Pelly ergänzt die Liste der Taufpaten, die während der christlichen Zeremonie am Becken gestanden hatten. Der Geschäftsmann hat allerdings eine wilde Vergangenheit, die den wenigsten bekannt sein dürfte.

Die Medien des Landes, wie zum Beispiel der Mirror, bezeichnen Guy schon seit Jahren als schlechten Einfluss der Prinzen-Brüder William und Harry (33). 2002 soll er den Ehemann von Herzogin Meghan (36) in Kontakt mit Marihuana gebracht haben. Zwei Jahre später besuchte er mit Harry die Kostüm-Party, auf der der Prinz in Nazi-Verkleidung auflief. Seine wilden Party-Exzesse, während denen er ab und an sogar die Hüllen fallen ließ, gipfelten dann sogar in mehreren Konflikten mit dem Gesetz. Nachdem er schon 2001 und 2012 den Führerschein hatte abgeben müssen, einmal wegen Trunkenheit am Steuer, einmal wegen zu schnellen Fahrens, stand er auch 2013 wegen eines Verkehrsdelikts vor Gericht. Alkohol am Steuer kostete ihn erneut die Fahrerlaubnis, dieses Mal für zweieinhalb Jahre.

Erst 2014, mit der Hochzeit zu Holiday-Inn-Erbin Lizzy Wilson, wurde es ruhig um den ehemaligen Barbesitzer. Zwei Jahre später schwor er dem Club-Leben ab, wurde 2017 Vater eines Töchterchens. Trotz seiner bewegten Vergangenheit ist er der perfekte Pate für den kleinen Louis: Aller Höhen und Tiefen zum Trotz hatte er nie aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie findet ihr es, dass er Taufpate geworden ist? Stimmt ab!

