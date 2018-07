Na hoppla – Bibi Heinicke (25) steckt mit Babybauch in der Sackgasse! In wenigen Monaten wird die YouTube-Queen ihr erstes Kind zur Welt bringen. Eigentlich ist sie mit dem Söhnchen unterm Herzen mega-happy, aber nun entpuppt sich die Schwanger-Kugel glatt als Hindernis. Ihr Verlobter Julian Claßen (25) filmt die witzige Szene, die sich neben ihrem Auto abspielt: Bibi kommt wegen ihres Bauches kaum an dem Fahrzeug vorbei. "Komm, jetzt sag’ mir nicht, du kommst hier auch nicht raus. Das ist echt ‘ne haarscharfe Nummer!", stellt ihr Liebster fest. Au weia – dabei rätseln Bibis Fans vor Wochen noch, warum ihr Bauch so klein bleibt. Das ist jetzt definitiv anders!

