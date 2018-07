Was für eine wundervolle Taufe von Prinz Louis. Der kleine Sohnemann von Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) erhielt am Montagnachmittag in der Kapelle des St James Palace Gottes Segen. Nach der Zeremonie präsentierte sich eine strahlende Mutter, die ihren schlafenden Sprössling auf dem Arm trug. Doch auf den Bildern vor dem Gotteshaus fiel dann ein winziges Outfit-Detail auf: Kate trug die gleichen Schuhe wie bei der Hochzeit ihres Schwagers.

Bereits bei der Trauung von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) am 19. Mai erschien die Brünette in einem cremefarbenen Mantel mit farblich passenden Pumps. Zum Ehrentag ihres jüngsten Sohnes änderte sich an diesem Outfit vieles, aber nicht alles: Den Mantel tauschte die 36-Jährige gegen ein weißes Kleid und auch die Kopfbedeckung wurde heller und etwas blumiger. Die High Heels blieben aber genau dieselben.

So modebewusst Kate ist, so bescheiden ist sie eben auch. Tatsächlich mag es Herzogin von Cambridge, einzelne Stücke noch mal anzuziehen. Vor allem bei ihrer Umstandsmode greift sie gerne auf ihren großen Kleiderfundus zurück. So trug sie im vergangenen November während ihrer Schwangerschaft mit Louis exakt dasselbe Outfit wie vier Jahre zuvor, als sie Söhnchen George (4) erwartete.

Getty Images Europe Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte

WPA Pool/Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate

John Rainford/WENN.com Herzogin Kate bei einem Charity-Event im Olympic Park

