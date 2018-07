Taynara Wolf (21) will sich endlich von einer anderen Seite zeigen! In der elften Staffel von Germany's next Topmodel schaffte es der Lockenschopf mit seinen Performances vor der Kamera und auf dem Laufsteg sogar bis ins Finale. In der Castingshow blieb Taynara Jurychefin Heidi Klum (45) vor allem als gut gelaunte Frohnatur in Erinnerung. Doch nun überrascht die 21-Jährige ihre Fans: Sie posiert megasexy auf dem Playboy-Cover!

Da Taynara in Zukunft nicht nur als Model, sondern auch als Schauspielerin erfolgreich sein möchte, will sie ihr Nesthäkchen-Image dringend ablegen. Dafür wählte sie nun einen mutigen Schritt und zog für das Playboy-Magazin blank. "Nicht nur Heidi, sondern die ganze Jury fand mich oft 'nur' süß. Jetzt wird Heidi sicher Augen machen, da ich mich von einer anderen Seite zeige", begründet sie ihre Entscheidung im Bild-Interview.

Taynara hatte dabei überhaupt kein Problem damit, sich vor der Kamera auszuziehen. Ganz im Gegenteil: Sie freute sich riesig auf das Shooting. Die Blondine ist nämlich ein großer Fan von den ästhetischen Hochglanzfotos des Magazins: "Nacktheit kann man schön, stilvoll und elegant zeigen, und das war hier mein selbst gestecktes Ziel", zeigt sie sich von dem Ergebnis begeistert.

Instagram / taynarajoy.silvawolf Taynara Wolf, bekannt durch GNTM

