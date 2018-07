Kylie Jenner hat mit gerade mal 20 Jahren schon eine beeindruckende Menge an Beauty-Veränderungen hinter sich. So ließ sie sich mit 17 Jahren die Lippen pimpen, weil sie jahrelang unter ihrem schmalen Mund gelitten hatte. "Bei einem meiner ersten Küsse meinte ein Junge zu mir: 'Ich hätte nicht gedacht, dass du eine gute Küsserin wärst, weil du so schmale Lippen hast.' Das hat mich schwer getroffen", erzählte sie vor einer Weile in ihrer Reality-Show Life of Kylie. Der Schmollmund-Style wurde ihr Markenzeichen, als Unternehmerin baute sich die heute 20-Jährige von Lipkits ausgehend ein Kosmetikimperium auf. Seit sie im Februar Tochter Stormi zur Welt gebracht hat, scheint sie’s aber wieder natürlicher zu mögen – sogar ihre Lipfiller sind wieder draußen.

