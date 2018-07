Ein besonderes Geschenk zu einem besonderen Anlass. Am Montagnachmittag feierte die britische Königsfamilie die Taufe von Prinz Louis, dem zweiten Sohn von Prinz William (36) und Herzogin Kate (36). Mit der Geburt des kleinen Mannes am 23. April wurde Prinz Harry (33) bereits zum dritten Mal Onkel. Für den Royal-Hottie ein guter Grund, es geschenketechnisch richtig krachen zu lassen: Für ein ganz persönliches Präsent, das ihn und Louis auf süße Weise verbindet, hat Harry keine Kosten und Mühen gescheut!

Der kleine Bruder von Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) darf sich zukünftig über besonders schöne Lesestunden freuen. Für seinen Neffen machte sich Harry auf die Suche nach einer Erstauflage des Kinderbuchs "Winnie The Pooh" von Alan Alexander Milne. Und die ließ er sich auch einiges kosten: Für das Werk aus dem Jahre 1926, das auf nur 30.000 Exemplare limitiert war, soll Harry stolze 9.000 Euro hingeblättert haben! Ein Geschenk mit einer besonders emotionalen Bedeutung, wie ein Freund des Blaublüters gegenüber The Sun erklärte: "Eine von Harrys schönsten Kindheitserinnerungen sind die Gutenacht-Geschichten seiner Mutter."

Prinzessin Diana (✝36) habe die alten Klassiker geliebt. Und so sei Harry auf die Idee gekommen, Louis, Charlotte und George im Laufe der Zeit eine kleine Bücherei mit Erstausgaben aufzubauen. Scheint also ganz so, als würde der 33-Jährige den Kindern seines Bruders nicht nur seine Liebe zu Büchern vermitteln wollen, sondern auch die Erinnerungen an seine Mama.

DOMINIC LIPINSKI/AFP/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry an Prinz Louis' Taufe

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate mit Prinz Louis bei seiner Taufe 2018

Anwar Hussein/WireImage/Getty Images Prinzessin Diana mit ihrem Sohn Harry

