Caro Daur (23) hat einen einfachen Trick für das perfekte Foto! Die Fashionexpertin zählt zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands: 1,5 Millionen Follower freuen sich über regelmäßige Bilder der 23-Jährigen. Dabei dürfte den wenigsten Usern ihrer Community bisher aufgefallen sein, dass sich die Bloggerin am liebsten aus nur einer Perspektive ablichten lässt: Ihre linke Gesichtshälfte kann die Blondine nämlich überhaupt nicht leiden!

Tatsächlich fällt beim Blick auf Caros Social-Media-Profilen auf, dass die Modebegeisterte fast immer ihre rechte Gesichtshälfte in die Kamera streckt. Diese Fotovorliebe hat die Stylequeen aber noch nicht lange: "Ich wusste nie, dass ich eine Schokoladenseite habe. Und dann hat ein Fotograf zu mir gesagt: 'Caro, dein Gesicht ist total unsymmetrisch. Deine rechte Seite ist echt schöner!' Und seitdem ist das festgefahren in meinem Kopf", verrät die Fashionista in einem Bunte-Interview.

Diese Erkenntnis schmälert Caros Erfolg aber kein bisschen. Die 23-Jährige zählt nicht nur zu den begehrtesten Promigästen bei Fashionshows oder TV-Formaten: Der Kosmetikriese MAC Cosmetics fand den Style der Hamburgerin sogar so toll, dass sie für das Unternehmen ihre eigene Lippenstiftkollektion kreieren durfte.

Pascal Le Segretain/Getty Images Caro Daur in Paris

Instagram / carodaur Caro Daur, Bloggerin

Giuseppe Cacace / Getty Images Caro Daur bei der "Dolce & Gabbana"-Show 2017

