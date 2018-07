Er genießt wahrlich sein Single-Dasein! Seit Ende 2017 geht Hollywood-Schauspieler Justin Theroux (46) wieder allein durchs Leben. Er und Schauspiel-Kollegin Jennifer Aniston (49) gaben im Februar 2018 das Ende ihrer Ehe bekannt. Während Jen offenbar nicht ganz so schnell über das Liebes-Aus hinweg kommt, scheint sich Justin schon relativ schnell – und vor allem häufig – zu trösten. In den letzten Wochen wurden ihm diverse Romanzen nachgesagt, unter anderem mit Kollegin Emma Stone (29). Nun wurde der "The Leftovers"-Darsteller mit einer neuen Mystery-Lady an seiner Seite gesichtet!

Wie neueste Paparazzi-Schnappschüsse beweisen, hatte der 46-Jährige bei einem Spaziergang mit seinem Hund durch New York eine unbekannte Frau an seiner Seite. Das Duo schlenderte gemütlich durch die Straßen Manhattans und schien sich dabei ziemlich angeregt zu unterhalten. Die Stimmung zwischen den beiden war gelöst, immer wieder lachten Justin und die Dame. Es wurden zwar keine Zärtlichkeiten ausgetauscht, doch dass die zwei sich mögen, war unübersehbar.

Dabei gab es in den letzten Tagen sogar schon Gerüchte, dass Justin und "La La Land"-Star Emma Stone zusammenziehen würden. Auch seine Ex Jennifer soll mittlerweile von gleich zwei Verehrern Avancen gemacht bekommen.

Pascal Le Segretain / Getty Images Justin Theroux in Frankreich 2018

Anzeige

Dimitrios Kambouris / Getty Images Jennifer Aniston und Justin Theroux bei der "Zoolander 2"-Weltpremiere in New York

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images for International Medical Corps ; Pascal Le Segretain/Getty Images Justin Theroux und Emma Stone, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de