"Guten Morgen, meine Engel! – Guten Morgen, Charlie", tönt es bald wieder im Kino-Saal. 2000 sorgte der Actionfilm "Drei Engel für Charlie" mit starken, weiblichen Hauptrollen für Aufsehen. Cameron Diaz (45), Drew Barrymore (43) und Lucy Liu (49) stürzten sich damals in einige waghalsige Abenteuer und stellten ihre Kampfkünste unter Beweis. Nun soll eine neue Generation den Streifen wieder aufleben lassen – derzeit soll sogar Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (35) im Gespräch sein!

Agenten-Erfahrung durfte die kenianische Schauspielerin bereits in ihrer Rolle als Spionin Nakia in Marvel-Movie "Black Panther" sammeln – sie würde also eine perfekte Besetzung abgeben. Bereits im vergangenen Jahr soll sie als mögliche Besetzung in der Neuauflage gehandelt worden sein, wie Popsugar berichtete.

Neben der 35-Jährigen soll auch Twilight-Star Kristen Stewart (28) für eine der begehrten Engel-Rollen in Betracht gezogen worden sein. Mittlerweile soll die Ex-Freundin von Robert Pattinson (32) ihr Mitwirken im Film bestätigt haben. Lupita hingegen befinde sich Berichten zufolge immer noch in den Vertragsverhandlungen.

Das Onlineportal teilte weiter mit, dass zwei weitere hochkarätige Schauspielerinnen im neuen Blockbuster zu sehen seien. "Power Rangers"-Schönheit Naomi Scott (25) habe sich ebenfalls für eine der Hauptrollen empfohlen – auch sie ist mit an Board. Eine weitere bestätigte Augenweide soll Elizabeth Banks (44) sein. Die Hunger Games-Darstellerin produziere demnach den Film, soll Regie führen und selbst vor der Kamera stehen.

TIZIANA FABI/AFP/Getty Images Lucy Liu, Drew Barrymore und Cameron Diaz im Juli 2003

Pascal Le Segretain/Getty Images Kristen Stewart beim Cannes Film Festival 2018

Dia Dipasupil/Getty Images Elizabeth Banks bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

