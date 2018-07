Tina Neumann findet über ihre einstige Partnerschaft mit Daniele Negroni (22) nur noch böse Worte! Erst Anfang Mai hatten die damaligen Turteltauben öffentlich gemacht, dass sie ein Paar sind. Nur rund zwei Monate später dann die überraschende Trennung: Ein heftiger Streit samt Handgreiflichkeiten soll die junge Liebe zerstört haben. Jetzt meldete sich Tina auf Frage eines Fans zu Wort und erklärte: In der Beziehung mit Daniele soll sie nie Liebe bekommen haben!

Auf ask.fm, einem Online-Portal zum Fragenstellen, widmete sich Tina nun ihren wissensdurstigen Followern. Und natürlich blieb sie auch nicht von Neugier über den Daniele-Split verschont. Ein User unterstellte der 16-Jährigen, dass sie in ihrem Alter doch noch gar nicht wissen könne, was Liebe wirklich sei. Daraufhin konterte der Musical.ly-Star mit einer Aussage, die sicher auch Daniele ziemlich hart treffen dürfte: "Da ich in dieser Beziehung keine Liebe, sondern nur Hass bekommen habe, kann man schlecht von Liebe sprechen!" An der Ex-Liebelei mit Daniele scheint Tina wirklich überhaupt nichts Gutes mehr zu sehen.

Der DSDS-Zweite hatte bis zuletzt noch um die Verbindung zu seiner Tina kämpfen wollen. Doch auch der Sänger hat inzwischen aufgegeben – und will von dem Netz-Sternchen nichts mehr wissen. Auf Instagram kommentierte er eine Nachricht eines Fans mit den Worten: "Ich will die nicht mehr sehen, noch sonst was!" Wie findet ihr es, dass Tina nur noch schlecht über die Beziehung mit Daniele spricht? Stimmt ab.

Instagram / tinaneumann Tina Neumann, Instagram-Star

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Tina Neumann

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, ehemaliger DSDS-Kandidat

