Sarah Jessica Parker (53) hätte in Sex and the City beinahe nicht als blonde, sondern als brünette Carrie Bradshaw Kultstatus erreicht! Als die erste Folge der Sendung vor sage und schreibe 20 Jahren das erste Mal über die amerikanischen Bildschirme flimmerte, hätte die berühmte Sexkolumnistin also um ein Haar einen völlig anderen Frisurentrend gesetzt. Doch kurz vor den ersten Dreharbeiten entschieden die Macher der Serie, Carrie in einen Blondschopf zu verwandeln!

Der britischen Cosmpolitan zufolge soll dem Serienstar Sarah Jessica Parker keine 24 Stunden, bevor die erste Klappe fiel, die radikale Frisurenveränderung von Braun zu Blond verpasst worden sein! Die äußerst spontane Entscheidung der Poduzenten war angeblich darauf zurückzuführen, dass die SATC-Schöpferin Candace Bushnell selbst blonde Haare hat. Schließlich beruhen Carries Erlebnisse vor allem auf den Erfahrungen der Autorin.

Die letzte der 94 Folgen der Erfolgsserie wurde bereits 2004 abgedreht. Die Geschichten um die vier Freundinnen Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda, die in New York allerhand amouröse Abenteuer erleben, erfreuen sich aber auch im Jahr 2018 noch großer Beliebtheit. Zuletzt wurde sogar gemunkelt, es könnte einen dritten SATC-Kinofiom geben – ob der aber wirklich gedreht wird, ist nicht bekannt.

Ron Asadorian-Eddie Mejia/Splash Der "Sex and the City"-Cast: K. Cattral, S.J. Parker, K. Davis und C. Nixon in New York 2009

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images SATC-Autorin Candace Bushnell auf einer Veranstaltung in New York

Anzeige

Mike Coppola/Getty Images for Tribeca Film Festival Sarah Jessica Parker auf dem Tribeca-Filmfestival, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de