Seit 2015 ist der Name Philipp Stehler (30) vielen Leuten ein Begriff. In der Kuppelshow Die Bachelorette ging der Fitnessfreund das erste Mal auf Liebessuche im TV. Vor Kurzem flimmerte der Influencer dann erneut über die Fernsehbildschirme: Bei Bachelor in Paradise war der Hottie bei den Damen sehr begehrt, im Netz aber durchaus umstritten. Doch der Web-Hate scheint Philipp nicht sonderlich zu kümmern.

Der ehemalige Polizist zeigte sich jetzt ganz selbstbewusst auf Instagram. Dort posierte er auf einem Foto superlässig und oberkörperfrei am Strand. Mit seinem einnehmenden Lächeln im Gesicht erweckt die Aufnahme den Eindruck, dass ihn nichts in der Welt aus der Ruhe bringen könne. Das betonte der 30-Jährige zudem in seiner Bildunterschrift: "Mach' dein Ding und kümmere dich nicht darum, ob es den anderen gefällt!" Ein Credo, nach dem Philipp wohl auch selbst zu leben scheint.

Dass er wirklich ein dickes Fell besitzt, bewies der Blondschopf kürzlich im Bezug auf die Vorwürfe einer Fake-Beziehung mit Ex-Rosen-Girl Pamela Gil Marta. "Ich bin halt der Meinung, wir müssen niemandem etwas beweisen. Man sollte das einfach so akzeptieren, wie es ist", erklärte der Berliner im Promiflash-Interview.

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Philipp Stehler bei der Show von Dawid Tomaszewski bei der Fashion Week in Berlin

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler auf Ibiza

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Marta und Philipp Stehler

