Über diese Begegnung war Herzogin Kate (36) wohl gar nicht erfreut! Erst vor wenigen Wochen war ihr Ehemann Prinz William (36) offiziell zu Besuch in Israel. Dort traf er unter anderem auch auf das berühmte Model Bar Refaeli (33). Die Blondine geriet anschließend öffentlich ins Schwärmen über den dreifachen Familienvater und nannte ihn sogar "Prince Charming". Das soll seiner Frau allerdings gehörig gegen den Strich gegangen sein: Angeblich soll die Herzogin von Cambridge sogar an der Treue ihres Ehemanns gezweifelt haben!

Wie ein Insider gegenüber Star Magazine verraten haben soll, sei Kate wegen der Aussage des Victoria's Secret-Engels ziemlich stutzig geworden: "Er ist nicht dafür bekannt, charmant zu sein", ließ die Quelle verlauten. "Niemand hat ihn gut aussehend genannt, seit er ein Teenager war." Kate habe daher ganz genau wissen wollen, was sich während des Treffens hinter verschlossen Türen abgespielt hat. Angeblich misstraue die 36-Jährige ihrem Gatten, wenn er auf Dienstreise ist: Meist sei er dann von Jasagern umgeben, die ihm ihrer Ansicht nach alles durchgehen lassen würden. "Es ist schwer für Kate. Sie kümmert sich um drei Kinder, während ihr Mann um die Welt fliegt und sich mit Supermodels trifft", fuhr der Insider fort.

Dabei müsste sich die Dreifachmama bei Bar Refaeli doch eigentlich keine Sorgen machen: Immerhin ist die Ex von Leonardo DiCaprio (43) ebenfalls glücklich verheiratet und hat selbst zwei Kinder mit ihrem Liebsten Adi Ezra (43). Mit süßen Schnappschüssen in den sozialen Medien lässt sie auch ihre Fans immer wieder an ihrem Familienglück teilhaben.

Instagram / barrefaeli Bar Refaeli in Israel

Splash News Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

Instagram / barrefaeli Adi Ezra und Bar Refaeli bei ihrer Hochzeit

