Hier werden die Krisengerüchte einfach weggeknutscht! Erst am Montag gab Justin Bieber (24) mit einem Liebesposting seine Verlobung mit On-Off-Freundin Hailey Baldwin (21) bekannt. Die Frage aller Fragen folgte hier nach nur wenigen Wochen Dating. Zu schnell? Das vermuteten zumindest einige Fans, als der Popstar vor Kurzem völlig fertig und den Tränen nahe bei einem Telefonat in New York gesichtet wurde. Jetzt scheint es jedoch so, dass das mit seiner Blitz-Bindung nicht viel zu tun hatte: Denn Justin teilte nun ein eindeutiges Kuss-Foto mit seiner Bald-Ehefrau!

Dieses Bild dürfte alle Zweifel im Keim ersticken! Auf Instagram gab es nun von Justin ein zweites Pärchenfoto. Leidenschaftlich klammern sich Hailey und der Sänger nur in Bademode bekleidet bei einer Pool-Session aneinander, küssen sich dabei hingebungsvoll. Auf eine Bildunterschrift verzichtete der "Love Yourself"-Interpret bei diesem Schnappschuss. Aber zugegeben: dieser Turtelbeweis bedarf wohl auch keinerlei Worte.

Der Schnappschuss dürfte die Follower überraschen: Postings dieser Art waren für Justin zuvor eigentlich untypisch. Ex-Freundin Selena Gomez (25), mit der der Sänger noch Anfang des Jahres anbandelte, durfte sich nie über derartige Gefühlsgeständnisse in der Öffentlichkeit freuen. Bisher gab es noch kein Statement von der Verflossenen zu dem Liebesrausch ihres ehemaligen Partners. Es wird allerdings gemunkelt, dass Selena die Verlobungs-Nachricht schwer traf.

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in den Straßen von New York

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

