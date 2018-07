Conor McGregor (30) hat gleich doppelten Grund zur Freude! Der irische Mixed-Martial-Arts-Kämpfer feiert heute nicht nur sein 30. Wiegenfest, sondern verzaubert seine Fans auch mit niedlichen Nachwuchs-News. Das Geburtstagskind und seine Liebste Dee Devlin werden zum zweiten Mal Eltern. Erst im Mai 2017 erblickte Söhnchen Conor Jack McGregor alias Conor McGregor Jr. das Licht der Welt. Lange sollte der Knirps wohl nicht als Einzelkind verweilen: Sein Geschwisterchen ist längst im Anmarsch.

Die runde Geburtstagssause ihres sportlichen Schatzes nahm Dee zum Anlass, um die erfreulichen Neuigkeiten in die Welt hinauszuposaunen. Auf Instagram postete die baldige Zweifachmama einen Schnappschuss, auf dem es sich der Boxer im hellen Hemd auf einer Yacht gemütlich macht. "Alles Gute zum Geburtstag, Babe. Danke dafür, dass du so bist, wie du bist. Ganz viel Liebe von mir, Conor Jr. und der Kugel", lautete die süße Geburtstagsgrüße. Bei den Fans der bald vierköpfigen Familie löste die Verkündung passend zum Foto auf dem Wasser eine wahre Begeisterungswelle aus. In zahlreichen Kommentaren gratulierten sie dem 30-Jährigen zu seinem doppelten Glück.

Baby-Boom herrscht am heutigen Tag auch bei Kate Upton (26) und ihrem Herzbuben Justin Verlander (35). Das Model und der Baseball-Star verkündeten ihr baldiges Eltern-Dasein ebenfalls via Social Media. Im Gegensatz zu Gregor und Dee handelt es bei den beiden allerdings um den ersten gemeinsamen Spross.

Instagram / deedevlin1 Conor McGregor im Urlaub

Michael Reaves / Freier Fotograf / Getty Images Conor McGregor bei UFC in New York 2016

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Breitling Kate Upton und Justin Verlander beim Breitling Legendary Roadshow Event

