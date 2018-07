Sind sie vielleicht doch mehr als nur gute Freunde? Vor wenigen Tagen wurde Selena Gomez (25) mit einem bis dato unbekannten Schönling gesichtet. Am Donnerstag kam raus: Bei ihrem attraktiven Begleiter handelt es sich um Caleb Stevens, dem kleinen Bruder ihrer Freundin Raquelle. Gefunkt haben soll es zwischen der Sängerin und dem 18-Jährigen angeblich nicht. Jetzt wurden Sel und Caleb aber wieder zusammen gesehen!

Aktuell steht Selena für die Zombie-Komödie "The Dead Don't Die" in Fleischmanns in New York vor der Kamera. Die Zeit am Set musste die Beauty nicht alleine verbringen. Fotos zeigen nun: Caleb war auch bei den Dreharbeiten an ihrer Seite. Während Sel arbeitete, sorgte der Teenager, der gerade seinen Highschool-Abschluss gemacht hat, für ihr leibliches Wohl – Caleb besorgte Chips und Eiskaffee. Ob zwischen den beiden doch mehr läuft als freundschaftliches Abhängen, wissen wohl nur Selena und Caleb selbst.

Kurz nach dem die Verlobung von Selenas On-Off-Lover Justin Bieber (24) bekannt geworden war, gönnte sich die Sängerin eine Auszeit auf einer Jacht. Dort war nicht nur ihre Influencer-Freundin Raquelle dabei, auch Caleb schipperte mit den Mädels vor der Halbinsel Coney Island in New York übers Wasser. Auch am Donnerstag erwischten Paparazzi die beiden gemeinsam in New York.

Matt Winkelmeyer / Getty Images Selena Gomez

AXELLE / Bauer Griffin LLC / Splash News Selena Gomez beim WE Day 2018 in Los Angeles

Instagram / raquellestevens Selena Gomez und Raquelle Stevens

