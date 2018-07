Selena Gomez' (25) On-Off-Lover Justin Bieber (24) verlobte sich vor wenigen Tagen mit Hailey Baldwin (21) – mit der er ebenfalls eine stürmische Zeit hinter sich hat. Ein mögliches gebrochenes Herz ließ sich die Sängerin in der Öffentlichkeit – bis auf einen Schreck-Schnaps – nicht anmerken. Sel genoss stattdessen eine kleine Auszeit mit Freunden und einem mysteriösen Unbekannten! Jetzt wurde enthüllt, mit wem Selena die Seele baumeln ließ!

Am Sonntag machten die Musikerin und ihre Begleitung einen Ausflug mit einer Jacht vor der Halbinsel Coney Island in New York. Bereits im Mai wurden die zwei zusammen gesehen. Mail Online hat nun herausgefunden, wer der Hottie ist: Er heißt Caleb Stevens! Jetzt verbrachten der junge Schönling und der Weltstar offenbar wieder einen Tag zusammen. Paparazzi erwischten die beiden am Donnerstag erneut in der Metropole. Caleb soll laut des Onlineportals gerade seinen Highschool-Abschluss gemacht haben – und ist somit noch ein Teenager. Ob zwischen den beiden mehr läuft oder sie nur Freunde sind, ist bisher nicht bekannt.

Selena und Caleb dürften sich allerdings schon länger kennen. Er ist der kleine Bruder ihrer guten Freundin Raquelle Stevens. Die hübsche Influencerin war bei dem Bootstrip ebenfalls mit dabei. Ein Hinweis darauf, dass Sel und Caleb nur Freunde sind – was sagt ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / tmarie247 Selena Gomez mit einer Freundin

Anzeige

Matt Winkelmeyer / Getty Images Selena Gomez beim Presseevent für den Film "Hotel Transylvania 3" in Kalifornien

Anzeige

Instagram / raquellestevens Selena Gomez und Raquelle Stevens

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de