Doch keine neue Liebe für Selena Gomez (25)! Nachdem ihr Ex-Lover Justin Bieber (24) sich nach nur wenigen Wochen Dating mit Hailey Baldwin (21) verlobte, wurden auch rasch Gerüchte um Sels Liebesleben laut. Die Musikerin wurde direkt mehrfach in den vergangenen Tagen mit Caleb Stevens, dem jüngeren Bruder ihrer BFF Raquelle Stevens, gesichtet. Jetzt wird bekannt: Bei der "Wolves"-Interpretin und dem Teenager, der gerade seinen Highschool-Abschluss machte, geht nicht mehr als Freundschaft!

Gegenüber dem Magazin People packte nun ein Insider Details über die Beziehung der Sängerin zu Caleb aus. Und dabei gab es ganz klar Entwarnung bezüglich einer sich entwickelnden Romanze: "Sie sind absolut nur Freunde! Sie daten sich nicht!", machte die Quelle deutlich.

Selena verbrachte kurz nach Justins Verlobungsverkündung Zeit mit einigen engen Bekannten auf einer Jacht. Auch Caleb war dabei neben seiner großen Schwester Teil der Clique. Am Donnerstag erwischten Paparazzi die Brünette und Caleb erneut zu zweit in New York. Turtelanzeichen gab es auf den Bildern jedoch ebenfalls keine.

Instagram / calebpstevens Raquelle und Caleb Stevens

Instagram / tmarie247 Selena Gomez mit einer Freundin

Instagram / raquellestevens Selena Gomez und Raquelle Stevens

