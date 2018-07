Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Louis Tomlinson (26) wird in Zukunft als Juror bei dem britischen Casting-Format X Factor sitzen. Erst im April hat Ex-Pussycat Dolls Nicole Scherzinger (40) verkündet, dass sie in der 15. Staffel der Gesangsshow nicht mehr neben Musik- und Filmproduzent Simon Cowell (58) Platz nehmen wird. Großes Glück für den ehemaligen One Direction-Hottie, denn nun darf er diesen Job übernehmen.

Mehrere Brit-Medien haben diese Jury-Neuigkeit nun offiziell bekanntgegeben. Louis soll sogar schon bei den ersten Probeaufnahmen in London gesichtet worden sein. Neben dem jungen Papa und Jury-Urgestein Simon Cowell machen sich auch Robbie Williams (44) und seine Ehefrau Ayda Field (39) ab dem 18. Juli auf die Suche nach einmaligen Gesangstalenten. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen ab Mitte August.

Bei "X Factor" hat Louis im Übrigen seine Karriere begonnen. Die Castingshow machte ihn und seine One Direction-Kollegen Harry Styles (24), Zayn Malik (25), Niall Horan (24) und Liam Payne (24) über Nacht zu Weltstars. Inzwischen arbeiten alle fünf an ihren Solo-Karrieren.

Mark Davis/Getty Images Simon Cowell und Nicole Scherzinger bei der "X Factor"-Pressekonferenz in Los Angeles

Kevin Winter/Getty Images Louis Tomlinson 2017 beim den Teen Choice-Awards in Los Angeles

TRY CW/WENN.com Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles und Louis Tomlinson (v.l.)

