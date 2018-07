Ewan McGregors (47) Tochter geht die Freundin ihres Papas gehörig gegen den Strich! Seit gut einem Jahr ist der geschiedene Schauspielstar nun schon mit seiner Kollegin Mary Elizabeth Winstead (33) liiert. Die beiden hatten sich am Set der Serie "Fargo" kennen und lieben gelernt, als Ewan noch mit Eve Mavrakis verheiratet war. Aus der Ehe waren damals vier Kinder hervorgegangen – und eines ist mit der neuen Partnerin seines Vaters so gar nicht einverstanden: Clara McGregor beleidigte Mary im Netz jetzt aufs Übelste!

Auf einer Instagram-Fanpage der schönen Liebsten von Ewan zeterte Clara heftig drauf los. Weil einige Follower Mary als hübsch und talentiert bezeichneten, kommentierte das 22-jährige Model frech: "Die schönste und talentierteste Frau auf der Welt?! Oh Mann, ihr seid doch alle bescheuert. Dieses Mädchen ist einfach nur ein Stück Müll!" Obwohl die Blondine mit ihrer Meinung über die neue Freundin ihres Vaters nie hinterm Berg gehalten hatte – so direkt war sie in der Vergangenheit noch nie.

Damit zieht Clara jetzt aber mit ihrer kleinen Schwester gleich. Esther McGregor hatte bereits im Januar öffentlich gemacht, mit der neuen Liebe von Ewan so gar nicht einverstanden zu sein. Sie rechnete mit ihrem Vater in einem eigens geschriebenen Song ab. Weder zu Esthers Lied noch zu den neuerlichen Anfeindungen von Clara äußerte sich der Star Wars-Star bis jetzt.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Mary Elizabeth Winstead, Schauspielerin

Oliver Hardt / Getty Images; PG / Splash News Ewan McGregor und Mary Elizabeth Winstead

Instagram / esther.mcgregor Esther McGregor

