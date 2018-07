Er ist erst seit Kurzem wieder auf dem Single-Markt und dort muss er sich wohl erst einmal zurechtfinden! Vor knapp zwei Wochen machten unerfreuliche News um Liam Payne (24) und Cheryl Cole (35) die Runde: Das Paar hat sich nach zweieinhalb Jahren Beziehung und der Geburt seines gemeinsamen Sohnes Bear (1) getrennt. Das macht dem Frauenschwarm ganz offensichtlich zu schaffen!

Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigten den Musiker vor dem Annabel’s Members Club in London. Die Apple Music Party verließ er aber nicht alleine, sondern mit gleich zwei Frauen. Die Blondine und ihre brünette Freundin haben sich jedoch zu früh gefreut: Genauso schnell, wie der Promipapa die Mädels aufgegabelt hatte, gab er ihnen den Schnappschüssen nach zu urteilen auch wieder den Laufpass – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Er ließ seine neuen Bekannten in letzter Sekunde nicht in seinen Wagen einsteigen. Die ausgeladenen Girls mussten die Location äußerst verdutzt zu Fuß verlassen.

Ob Liam wohl doch noch nicht bereit für etwas Neues ist? Ganz so happy sah der Neu-Single auf den Pics jedenfalls nicht aus. Dagegen strahlte seine Verflossene Cheryl bei ihrem ersten Kameraauftritt seit der Trennung bis über beide Ohren und sah in ihrem sexy Kleid fantastisch aus.

TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images) Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRIT Awards 2018

Instagram / liampayne Liam Payne, Sänger

Splash News Cheryl Cole bei der Syco Summer Party

