Ist Model Ireland Basinger-Baldwin (22) plötzlich unter die Langweiler gegangen? Die ältere Cousine von Hailey Baldwin (21) – Justin Biebers (24) zukünftiger Ehefrau – hat sich in der Vergangenheit vor allem als Skandalnudel mit viel nackter Haut einen Namen gemacht. Doch in letzter Zeit ist es ruhig um die freizügige Blondine geworden. Während die eine Baldwin-Lady wegen ihrer Blitzverlobung mit dem Biebs aktuell für zahlreiche Schlagzeilen sorgt, fragen sich viele Ireland-Fans: Was treibt die Tochter von Kim Basinger (64) und Alec Baldwin (60) eigentlich momentan?

Beim Blick auf den Instagram-Account des Models fällt sofort auf: Die 22-Jährige postet nach wie vor fleißig Bilder – mal als Beinahe-Nackedei im Pool, mal ganz cool und lässig hinterm Steuer sitzend. Und natürlich darf ein Glückwunsch-Post zur Verlobung von Hailey und Justin nicht fehlen. Aber anstatt mit ihrer Cousine darauf anzustoßen, lässt es der Sprössling aus dem Hause Baldwin erst einmal mit Freunden bei einem Ausflug in einen bekannten Freizeitpark in Hollywood krachen. Dabei gönnt sie sich zwischendurch auch gerne mal ein Bier: "Warten wie ein echter Erwachsener", so ihr Kommentar.

Auch wenn es ganz danach aussieht, als hätte Ireland viel Spaß in ihrem Leben: Die junge Frau erlebte in letzter Zeit auch schwierige Zeiten. Vor wenigen Wochen gab sie zu, eine Panikattacke erlitten zu haben und von Selbstmordgedanken heimgesucht worden zu sein.

Instagram / irelandbasingerbaldwin Model Ireland Basinger-Baldwin

Anzeige

Instagram / irelandbasingerbaldwin US-Star Ireland Basinger-Baldwin

Anzeige

WENN Ireland Basinger-Baldwin in einem Nachtklub in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de